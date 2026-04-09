На квартиру академіка правоохоронці наклали арешт

Правоохоронці повідомили про підозру киянину, який незаконно заволодів квартирою родини видатного хірурга Олександра Шалімова та продав її. Про це в четвер, 9 квітня, повідомили Офіс генерального прокурора та поліція Києва.

Згадану квартиру в одному з будинків Оболонського району Олександру Шалімову у 2004 році видало місто. Після смерті лікаря у 2006 році у квартирі мешкала його дружина, а згодом, після її смерті, родичка жінки. Утім, право власності на житло вони так і не оформили.

Скориставшись цією ситуацією, зловмисники підробили документи, згідно з якими підозрюваний начебто інвестував гроші в цю квартиру на стадії її будівництва ще у 2005 році.

На підставі цих документів влітку 2024 року підозрюваний через приватного нотаріуса оформив право власності на квартиру на себе. Уже наступного дня чоловік продав її за понад 2,4 млн грн, завдавши громаді Києва збитків на майже 4,9 млн грн. А за деякий час новий власник знову продав житло компанії.

Чоловік, який оформив на себе право власності на квартиру й одразу продав її, отримав підозру за трьома статтями КК України, а саме:

ч. 4 ст. 358 – підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб,

ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом,

ч. 5 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 2,4 млн грн застави. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі встановлюють докази причетності до шахрайської схеми інших осіб. Суд наклав арешт на цю квартиру.