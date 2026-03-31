Микола Колбун був відомим винахідником

Знайомі самотнього науковця з Бучі сфальсифікували його заповіт і намагалися привласнити його спадщину. 77-річний академік Микола Колбун зник безвісти під час окупації Бучі росіянами. Шахрайство викрили, підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Деталі справи повідомили на сторінці Офісу генпрокурора.

Вчений-винахідник Микола Колбун працював у галузі біоінженерії, був академіком Української та Європейської академій наук. Він жив у Бучі, родини не мав. Академік зник безвісти під час російської окупації у березні 2022 року.

За інформацією прокуратури, його зникненням вирішила скористатися жінка, яка до повномасштабної війни допомагала академіку по господарству. Після зникнення науковця вона підробила заповіт: внесла інформацію до спадкового реєстру, справжній заповіт замінила на фіктивний, який підписали від імені Колбуна. Їй допомагав співмешканець та ще один знайомий, уродженець Чеченської республіки РФ, та інші, поки невстановлені люди.

Проте у Нацполіції повідомили, що ключову роль у схемі відігравав саме громадянин РФ, близький знайомий науковця, який зараз перебуває в Австрії. Разом зі спільниками він планував привласнити всю нерухомість академіка: квартири у Києві, будинки і комерційні приміщення.

«Для легалізації документів змовники залучили нотаріуса та її помічницю, які внесли неправдиві відомості до державних реєстрів. Почеркознавча експертиза вже підтвердила, що підпис і записи фальшиві. Не дочекавшись рішення суду, вони вже розпоряджалися чужою нерухомістю: здавали квартири в оренду, отримували десятки тисяч доларів авансів від потенційних покупців», – зазначили у поліції.

Дещо відрізняється й інформація про статки академіка: прокуратура вказує 18 млн грн, Нацполіції – 40 млн грн.

Учасники змови ініціювали в суді процедуру визнання зниклого академіка померлим, щоб отримати контроль над його майном. Київська обласна прокуратура відкрила справу, за якою допитали понад 30 свідків, вилучили документи та техніку. Слідчі провели 16 обшуків у Києві, Київській, Житомирській та Дніпропетровській областях.





Знайомій академіка та її співмешканцю повідомили про підозру, а їхньому знайомому, громадянину РФ, заочно. Їм інкримінують:

несанкціоновані дії з інформацією (ч. 3 ст. 362 КК України);

підроблення документів (ч. 3, 4 ст. 358 КК України);

замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 190).

Жінку взяли під варту з правом внесення застави у 5 млн грн, її співмешканцю – 3 млн грн застави. Слідчі встановлюють інших причетних до шахрайської схеми.

Окремо правоохоронці перевіряють обставини зникнення академіка. Біля місця, де знайшли його телефон, виявили людські рештки. Їх скерували на ДНК-експертизу.

Микола Колбун – відомий український науковець, доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук. Він був фахівцем у галузі біофізики та електромагнітної біології, досліджував електромагнітні поля біологічних об’єктів, розробляв інноваційний медичний напрям та технології інформаційно-хвильової терапії.