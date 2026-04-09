У четвер, 9 квітня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін тілами загиблих військових. В Україну повернули 1000 тіл загиблих, які, за даними російської сторони, можуть належати українським військовим. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Там зазначили, що слідчі спільно з експертними установами системи МВС проведуть необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла передадуть родинам для гідного поховання.

Репатріаційні заходи вдалося здійснити завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, востаннє обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією відбувався 26 лютого. Тоді Україна повернула також 1000 тіл.