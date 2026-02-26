До України в межах репатріаційних заходів повернули 1000 тіл загиблих

У четвер, 26 лютого, до України в межах репатріаційних заходів повернули 1000 тіл загиблих, які, за даними російської сторони, можуть належати українським військовим. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У повідомленні зазначають, що після повернення тіл слідчі спільно з експертами здійснять усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося здійснити завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, востаннє обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією відбувався 29 січня. Тоді Україна повернула також 1000 тіл. Зокрема, того дня Україна повернула Росії тіло військовослужбовця її армії Валєнтіна Бозікова, яке раніше було передане під виглядом загиблого українського захисника.