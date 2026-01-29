Росії повернули тіло Валєнтіна Бозікова

Під час репатріації тіл загиблих у четвер, 29 січня, Україна повернула Росії тіло військовослужбовця її армії, яке раніше було передане під виглядом загиблого українського захисника. Про це повідомили у проєкті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить».

Йдеться про солдата 55-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії Валєнтіна Бозікова – уродженця Республіки Хакасія. У лютому 2024 року його визнали зниклим безвісти під час бойових дій проти України, після чого родина тривалий час не мала жодної інформації про його долю.

Згодом з’ясувалося, що військовий загинув, однак замість передачі тіла родичам Міністерство оборони Росії включило його до тіл українських полеглих, які відправлялися на репатріацію.

У проєкті «Хочу жить» звернули увагу на грубі порушення з боку російських структур, відповідальних за ідентифікацію загиблих. За їхніми словами, у центрі прийому тіл у Ростові-на-Дону не провели ДНК-експертизу та навіть не здійснили елементарного огляду – на тілі був російський зелений камуфляж.

Під час чергового обміну тіл 29 січня 2026 року Україна передала тіло Бозікова назад російській стороні. Родичі загиблого дізналися про це через чат-бот «Хочу найти» – сервіс Координаційного штабу, який дозволяє сім’ям російських військових подавати дані про зниклих безвісти та отримувати сповіщення у разі виявлення полонених або тіл.

За інформацією проєкту, з початку 2024 року через «Хочу найти» надійшло понад 160 тис. звернень щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії РФ.

Нагадаємо, 29 січня до України репатріювали 1000 тіл, які, за твердженням РФ, належать військовослужбовцям Сил оборони.

Зауважимо, що росіяни неодноразово передавали Україні своїх військових замість українських захисників. У червні 2025 року з’ясували, що Росія передала тіло бійця 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії Алєксандра Бугайова.