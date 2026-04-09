Танкер тіньового флоту Universal у супроводі фрегата «Адмірал Григорович»

Уранці середи, 8 квітня, російські танкери тіньового флоту пройшли через протоку Ла-Манш у супроводі судна Військово-морського флоту РФ. Про це повідомила британська газета The Daily Telegraph.

Зазначається, що фрегат Чорноморського флоту ВМФ Росії «Адмірал Григорович» супроводжував два танкери тіньового флоту – Universal та Enigma, – а за ними слідував корабель британського допоміжного флоту RFA Tideforce.

Підсанкційні судна в супроводі російського фрегата пройшли Ла-Маншем на захід. Також у середу через протоку у зворотному напрямку пройшли ще два танкери з «тіньового флоту» – Desert Kite під прапором Гамбії та Kousai зі Сьєрра-Леоне.

Видання зауважує, що у такий спосіб російський диктатор Владімір Путін глузує з британського прем’єр-міністра Кіра Стармера. У березні прем’єр надав спецпідрозділам повноваження зупиняти та конфісковувати підсанкційні російські судна, які незаконно перевозять нафту для підтримки російської війни в Україні. Попри ці заяви, Велика Британія досі не захопила жодного російського судна.

Нагадаємо, суд у Франції засудив капітана танкера, пов’язаного з російським тіньовим флотом, до року позбавлення волі за відмову виконати накази військових. 39-річний Чень Чжанцзе також отримав штраф у розмірі 150 тис. євро.