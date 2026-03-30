Танкер затримали в міжнародних водах поблизу острова Ушант

У Франції суд засудив капітана танкера, пов’язаного з російським «тіньовим флотом», до одного року позбавлення волі за відмову виконати накази військових. Як повідомляє Le Monde, вирок виніс кримінальний суд Бреста у понеділок, 30 березня.

Йдеться про 39-річного громадянина Китаю Чень Чжанцзе, який також отримав штраф у розмірі 150 тис. євро. Суд видав ордер на його арешт.

Інцидент стався 27 вересня 2025 року в міжнародних водах поблизу острова Ушант біля узбережжя Бретані. Французький флот намагався перевірити 244-метрове судно, яке рухалося без чітко позначеного прапора. За даними слідства, капітан відмовився підкоритися вимогам військових, що змусило їх виконати небезпечний маневр, який міг призвести до аварії.

Судно перебувало під санкціями ЄС через зв’язок із російським «тіньовим флотом» і перевозило нафту до Індії. Перед оглядом танкер підняв фальшивий прапор Беніну. На борту також перебували представники російської приватної охоронної компанії, які, за даними слідства, контролювали екіпаж і займалися збором інформації.

Захист наполягав, що справу має розглядати китайський суд, оскільки інцидент стався у міжнародних водах. Втім, французький суд визнав свою юрисдикцію.

Наразі танкер змінив назву на «Фенікс» і ходить під російським прапором.

Нагадаємо, 20 березня Військово-морські сили Франції затримали в Середземному морі ще один нафтовий танкер, який пов’язують із «тіньовим флотом» Росії. Він йшов під фальшивим прапором африканської країни Мозамбік і прямував із російського Мурманська.