Геннадія Васьківа підозрюють у розтраті гуманітарної допомоги з Естонії

Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту для керівника благодійного фонду «Все для перемоги» та колишнього заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа. Слідчі підозрюють його у розтраті гуманітарної допомоги з Естонії. Крім цього, суд не побачив підстав вважати Геннадія Васьківа підозрюваним, оскільки йому належним чином не вручили повідомлення. У березні 2024 року він незаконно виїхав за кордон під виглядом перевезення гуманітарної допомоги. На відповідну ухвалу звернув увагу сайт NGL.media.

Як інформував ZAXID.NET, 15 листопада слідчі повідомили Геннадію Васьківу про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ – використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану в особливо великому розмірі. Підозру замість нього отримали його близькі родичі та адвокат. Детективи також просили суд обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту, зазначивши, оскільки він є колишнім заступником міського голови Львова та має знайомства в Львівській ОВА, тому може отримувати дозволи на виїзд за кордон, аби уникнути відповідальності та затягувати слідство.

Однак, за даними слідства, ще 21 березня 2024 року Геннадій Васьків виїхав з України під виглядом перевезення гуманітарної допомоги через систему «Шлях». Кордон він перетнув у пункті пропуску «Шегині». Станом на 15 листопада в Україну він так і не повернувся. Під час вручення підозри його родичі повідомили слідчим, що він планував повернутися в Україну для закриття благодійного фонду.

Слідчі зазначили, що в межах кримінального розслідування Геннадія Васьківа неодноразово викликали для надання свідчень, однак жодного разу він так і не з’явився на виклик. Тому правоохоронці просили суд дозволити арештувати його для обрання запобіжного заходу – арешту на 60 днів. 29 листопада Печерський райсуд Києва клопотання слідчих задовольнив і дозволив затримати Геннадія Васьківа з метою приводу для участі в розгляді клопотання про арешт.

Уже 29 січня слідчі знову звернулися в суд із вимогою обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі стверджували, що Геннадій Васьків умисно переховується від слідства за кордоном, а його підозра підтверджена зібраними матеріалами справи. Натомість його адвокатка у клопотанні заперечила, зазначивши, що він не набув статусу підозрюваного, адже повідомлення про це йому так і не вручили. Слідчі проти цього заперечили, адже повідомлення про підозру надіслали за адресою його проживання у Львові, його родичам, за адресою БФ «Все для перемоги» та за номером телефону у месенджері WhatsApp. За даними джерел ZAXID.NET, Геннадій Васьків залишив телефон в Україні та не користується ним за кордоном.

10 грудня 2024 року за постановою слідчого ДБР досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні зупинили. Крім цього, суд встановив, що підозру родичам, а також управляючій компанії, де жив Геннадій Васьків у Львові, вручили лише через сім днів після того, як слідчі повідомили йому про підозру. Враховуючи обставини справи, 29 січня Печерський райсуд не знайшов підстав для обґрунтованості підозри та відмовився застосовувати щодо Геннадія Васьківа запобіжний захід. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в Естонії та Україні розгорівся публічний скандал. Депутатку естонського парламенту та голову благодійної організації MTÜ Slava Ukraini Йоганну-Марію Лехтме звинуватили в розтраті 1,5 млн євро, які благодійний фонд переказав львівській компанії IC Construction. Ця компанія пов’язана з благодійним фондом ексзаступника мера Львова Геннадієм Васьківим та належить його родичам.

Слідство встановило, що у 2021 році Геннадій Васьків разом зі спільником заснували ТзОВ «Айсі Констракшн», однак засновником компанії вказали давнього знайомого Олександра Чернова. Після початку повномасштабного вторгнення спільник запропонував Геннадію Васьківу ліквідувати компанію, однак він відмовився й запропонував зняти гроші з рахунків фірми й надалі самостійно нею займатися. У грудні 2022 року він завів у бенефіціари компанії дружину рідного брата Марту Люту.

У березні 2022 року Геннадій Васьків створив благодійний фонд «Все для Перемоги», через який у травні уклав меморандум про партнерство з естонською благодійною організацією MTÜ Slava Ukraini, засновницею якої була естонська депутатка Йоганна-Марія Лехтме. У серпні 2022 року, як стверджує слідство, Геннадій Васьків вирішив привласнити благодійні пожертви, які збирає MTU Slava Ukraini. Зокрема, гроші естонських благодійників він виводив на рахунки підконтрольної йому фірми «Айсі Констракшн». Слідство вважає, що ціни на товари, які купували за пожертви, були завищені. Таким чином, за період із вересня 2022 року по березень 2023 року Васьків вивів на рахунки підконтрольної фірми 1,55 млн євро (понад 59 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Крім цього, через завищення вартості товарів керівник фонду міг привласнити понад 18 млн грн. Також Геннадія Васьківа підозрюють у привласненні 772 тис. грн від Європейського інвестиційного банку. Його фонд через фірму-прокладку «Айсі Констракшн» мав постачати самозігріваючі продуктові набори, вартість яких також завищили.

Геннадій Васьків також судився із ZAXID.NET за захист честі та гідності через низку публікацій, у яких йшлося про його оборудки. Однак 4 лютого Галицький районний суд у задоволенні його позову відмовив.