Сійярто дзвонив очільнику іранського МЗС та пропонував йому допомогу

У вересні 2024 року уряд премʼєр-міністра Угорщини Віктора Обрана запропонував свою допомогу Ірану після ізраїльської операції з підриву пейджерів підтримуваного ним терористичного угруповання «Хезболла». Про це повідомила 8 квітня газета The Washington Post, яка отримала в розпорядження стенограму дзвінків між угорськими та іранськими посадовцями.

Після підриву пейджерів Угорщина опинилася в центрі уваги ЗМІ, оскільки компанія-виробник пейджерів заявила, що вони були виготовлені угорським підприємством. Газета повідомила, що Угорщина прагнула переконати Іран в непричетності до атаки проти «Хезболли».

За даними WP, 30 вересня міністр закордонних справ Петер Сійярто провів розмову з очільником МЗС Ірану Аббасом Аракчі, в якій повідомив про передачу деяких документів іранським спецслужбам.

«Наша секретна служба вже зв’язалася з вашими службами, і ми поділимося всією інформацією, яку зібрали під час розслідування. Усі можливі документи будуть передані вашим службам», – йдеться у стенограмі дзвінка.

В МЗС Ірану висловили вдячність Сійярто за допомогу, а той своєю чергою заявив, що він «завжди до їхніх послуг».

The Washington Post зазначає, що дзвінок Сійярто «ставить незручні питання щодо стосунків уряду Орбана з Іраном» тоді як США ведуть війну проти Ірану, а їхня адміністрація публічно підтримала Віктора Орбана перед виборами в Угорщині. Крім того, контакт Будапешту з Іраном суперечить офіційній політиці угорського уряду щодо підтримки Ізраїлю в Радбезі ООН.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Угорщина на знак підтримки Ізраїлю вийшла з Міжнародного кримінального суду. Тоді МКС видав ордер на арешт премʼєр-міністр Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. До слова, ізраїльський премʼєр-міністр також підтримав Орбана перед виборами.

Зазначимо, наприкінці березня ЗМІ оприлюднили аудіо, яке вказує, що Сійярто сприяв зняттю санкцій ЄС з російських олігархів на прохання Москви. Вже в квітні розслідувачі опублікували низку розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з головою російського МЗС Сергєєм Лавровим, під час яких угорський посадовець детально обговорює план дій для перешкоджання вступу України в ЄС.

До слова, 12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Екзитполи прогнозують поразку Віктора Орбана попри публічну підтримку його кандидатури Трампом, Джей Ді Венсом та Нетаньягу.