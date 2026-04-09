Професори найкращих університетів Британії викладатимуть у 10 українських вишах
У списку – університети зі Львова, Буковини, Івано-Франківська та Хмельницького
Професори з найкращих університетів Великої Британії будуть викладати і проводити дослідження в українських університетах. Фонд Президента України визначив 10 університетів-переможців програми UK–UA Visiting Professors Programme.
Як повідомив фонд 9 квітня, професори з університетів Кембриджа, Оксфорда, Единбурга, Лідса, Ворика та інших лідерів світових рейтингів приїдуть в Україну, щоб викладати для українських студентів.
«У фокусі програми медицина, астробіологія, математика, комп’ютерні науки, аеродинаміка, енергетика, нейрофізіологія, відновлення ґрунтів після війни та штучний інтелект в освіті. Тобто саме ті напрями, які потрібні Україні для оборони, відбудови та технологічного розвитку», – вказано у повідомленні.
Перелік українських університетів та звідки приїдуть запрошені професори:
- Буковинський державний медичний університет запросив David Jayne (University of Leeds), одного з провідних європейських експертів із роботизованої хірургії та медичних технологій.
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка запросив Charles Cockell (University of Edinburgh), всесвітньо відомого астробіолога, який досліджує можливість життя в екстремальних умовах.
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника запросив Arieh Iserles (University of Cambridge), одного з найавторитетніших математиків у сфері чисельного аналізу.
- Львівський національний університет імені Івана Франка запросив Sandra Kiefer (University of Oxford), дослідницю у галузі комп’ютерних наук, математики та біоінформатики;
- Національний університет «Київський авіаційний інститут» – КАІ запросив Bert Blocken (Heriot-Watt University), одного з провідних світових експертів з аеродинаміки та комп’ютерного моделювання.
- КПІ ім. Ігоря Сікорського запросив Vania Sena (University of Sheffield), дослідницю інноваційних екосистем, інноваційної політики та розвитку стартапів.
- Хмельницький національний університет запросив William Heath (Bangor University, University of Newcastle та University of Manchester), експерта з автоматичного керування, цифрових систем керування та енергетичних систем.
- Одеський національний університет імені І.І. Мечникова запросив Sergiy Sylantyev (University of Aberdeen), який працює в царині клітинної та молекулярної нейрофізіології.
- Сумський національний аграрний університет запросив Mark Horton (Royal Agricultural University / University of Bristol), дослідника археології та відновлення ґрунтів із використанням геопросторових технологій.
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича запросив Richard Smith (University of Warwick), експерта з TESOL, прикладної лінгвістики та використання AI в освіті.
Ця програма підсилює українські університети конкретною академічною співпрацею з британськими партнерами: лекціями, воркшопами, дослідницькими семінарами, спільними проєктами та дослідженнями під час офлайн-візитів британських науковців до українських ЗВО.