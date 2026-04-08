Лежачого на землі чоловіка виявили на вулиці Сахарова

У Тернополі поліція перевіряє обставини, за яких 32-річний тернополянин отримав перелом ноги та інші травми. У середу, 8 квітня, в телеграм-каналі «Тернопіль Труха» оприлюднили відео з пораненим лежачим чоловіком та зазначили, що на нього напали працівники ТЦК. В обласному територіальному центрі комплектування повідомили, що їхні представники проводили перевірку документів: один з чоловіків виявився військовим у СЗЧ, він намагався втекти та впав.

Інцидент трапився 8 квітня на вулиці Сахарова на мікрорайоні Сонячний. На території підприємства, що розташоване неподалік обласної дитячої лікарні, виявили людину зі зламаною ногою. На оприлюдненому відео видно лежачого роздягненого чоловіка, а також плями крові та розірваний одяг, який лежить поруч. У соцмережі зазначили, що це сталося під час оповіщення групи ТЦК і що військові нібито увірвалися на приватну територію.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП прокоментували, що їхня група оповіщення справді працювала на вул. Сахарова і проводила там оповіщення. Під час перевірки документів військові виявили чоловіка, який перебував у СЗЧ. Його призвали 17 січня 2026 року в одну з військових частин ЗСУ.

«Під час спілкування чоловік почав поводитися агресивно, застосував газовий балончик щодо військовослужбовців та намагався втекти. Під час втечі він втратив рівновагу та отримав травму. Військовослужбовці запропонували надати медичну допомогу, однак він від неї відмовився», – йдеться у повідомленні ТЦК та СП.

Через цей інцидент керівництво обласного ТЦК та СП ініціювало перевірку. Наразі триває службове розслідування.

Паралельне розслідування проводять і поліцейські. Про травмованого 32-річного тернополянина їм повідомили медики лікарні, куди доправили потерпілого. Попередньо, у нього діагностували перелом ноги. За цим фактом дані внесли до ЄРДР за ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).