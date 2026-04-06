Посадовця ТЦК на Вінниччині викрили на хабарництві

Державне бюро розслідувань викрило посадовця ТЦК та СП у Вінницькій області, який за хабарі знімав ухилянтів з розшуку. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Йдеться про високопосадовця Хмільницького районного ТЦК та СП у Вінницької області. За даними слідчих, він знімав військовозобовʼязаних з розшуку й вимагав за послугу 3 тис. доларів. При цьому він намагався уникнути викриття, тому наказував своїм підлеглим вносити в систему необхідні зміни, а хабарі отримував через посередників.

Посадовця ТЦК затримали під час передачі хабаря та оголосили підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 998 тис. грн. Підозрюваному загрожує увʼязнення строком до 10 років, а також конфіскація майна.

Правоохоронці перевіряють причетність інших співробітників ТЦК до незаконної схеми.

Нагадаємо, 23 березня 2026 року стало відомо, що в Івано-Франківській області правоохоронці викрили юриста районного ТЦК та його батька, які за хабарі допомагали військовозобовʼязаним уникнути мобілізації.