Учасникам схеми загрожує до 5 років позбавлення волі

Правоохоронці затримали юриста одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській області, який спільно зі своїм батьком організували корупційну схему незаконного оформлення військово-облікових документів для чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації. Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у понеділок, 23 березня, підозрюваний – 48-річний мешканець Коломиї. До схеми він залучив свого 25-річного сина, який працював інспектором РТЦК та відповідав за ведення військового обліку й бронювання сержантів і солдатів запасу.

«Зловмисники запевнили чоловіка, що можуть виготовити військово-облікові документи без його особистого прибуття до ТЦК та без проходження обов’язкових процедур, передбачених законодавством. За таку послугу вимагали 900 доларів. Клієнт передав підозрюваним обумовлену суму на території автосервісу в Коломиї», – зазначили правоохоронці.

Батька з сином затримали одразу після одержання хабаря. Посадовця ТЦК відсторонили від роботи. За зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України) підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі.