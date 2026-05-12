В Україні впроваджують нову систему оподаткування посилок

В Україні планують змінити принцип оподаткування міжнародних відправлень і скасувати пільги на посилки вартістю до 150 євро. Депутати Верховної Ради будуть голосувати за зміни цього пленарного тижня. Ідеться про законопроєкти №15112-Д та №12360.

Ці документи часто критикують, тож у Мінфіні спростували поширені міфи. ZAXID.NET розповідає, що зміниться для українців, які замовлятимуть товари з-за кордону: чи призведуть ці нововведення до затримок доставки, черг на митниці чи інших додаткових складнощів.

ПДВ автоматично включатимуть у вартість товару

За даними Мінфіну, нова система працюватиме за принципом цифрової моделі IOSS, яка вже використовується у країнах Євросоюзу. Податок на додану вартість автоматично включатиметься у вартість товару ще під час оформлення покупки на маркетплейсі, а за його нарахування та сплату відповідатимуть самі платформи.

«Українцям не доведеться самостійно подавати декларації чи контактувати з митницею», – зазначає відомство.

Чи будуть затримки з доставкою?

Щодо страхів про можливі черги на митниці та затримки посилок, у Мінфіні запевнили, що нова система, навпаки, має працювати швидше завдяки повній цифровізації.

Маркетплейси, поштові оператори та митні органи автоматично обмінюватимуться інформацією ще до прибуття товару в Україну. Покупцям не доведеться подавати жодних декларацій чи пояснювати митникам походження товару. Таким чином, особистий контакт із митницею для більшості українців залишиться непотрібним.

Також там заперечили побоювання, що нові правила можуть зашкодити оборонним закупівлям. Мовляв, усе навпаки: законопроєкт розширює податкові пільги для сектору оборони. Зокрема, від ПДВ планують звільнити не лише неозброєні безпілотники, як зараз, а й озброєні БПЛА та комплектуючі до них.

Приватні посилки до 45 євро – не оподатковуються

Наступне, що важливо розуміти, – приватні посилки від родичів і друзів вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться, «якщо не мають комерційного характеру».

У Мінфіні заявили, що зміни мають вирівняти умови для українського бізнесу. Річ у тім, що вітчизняні підприємці вже сплачують 20% ПДВ, тоді як іноземні продавці мають податкову перевагу.

Чи подорожчають товари?

Формально багато товарів із закордонних маркетплейсів дійсно можуть стати дорожчими, адже в їхню ціну додасться ПДВ. Втім, український бізнес уже давно працює зі сплатою всіх податків, тому нова система має не стільки підняти ціни, скільки вирівняти конкуренцію між українськими продавцями та іноземними платформами.

Також у Мінфіні заспокоїли, що великі маркетплейси навряд чи підуть з українського ринку. Подібні правила діють у Євросоюзі з 2021 року, і жоден із глобальних гравців не припинив там роботу.

Водночас, як писав ZAXID.NET, американська компанія Amazon, яка є найбільшим маркетплейсом у світі, не бачить можливості ставати платником ПДВ в Україні у разі зміни правил оподаткування міжнародних посилок.

За оцінками відомства, після запровадження нових правил держбюджет може отримувати близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Там наголосили, що ці гроші важливі для фінансування сектору безпеки та оборони під час війни.

Коли почнуть діяти нові правила оподаткування?

Нові правила мають набути чинності не раніше 1 січня 2027 року. Перехідний період, за словами чиновників, має дати бізнесу та маркетплейсам достатньо часу для адаптації.

Нагадаємо, 6 травня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №15112-Д, а також підтримав законопроєкт №12360 у другому читанні.

Раніше ZAXID.NET пояснював, що такі зміни Україна готує у межах угоди з МВФ. Пільга на міжнародні посилки до 150 євро діє в Україні вже кілька років і дозволяє не сплачувати ПДВ (20%) та мито (10%) при замовленнях з-за кордону в межах цього ліміту. Водночас частина комерційного ринку фактично користується цим режимом, оформлюючи масові дрібні відправлення як «особисті посилки».

Ще у березні Мінфін представив законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів та нові правила для ФОПів. До цього уряд уже пом’якшував запропоновані вимоги до бізнесу після критики з боку підприємців.