Міністерство фінансів України 19 березня представило новий масштабний податковий законопроєкт, який обʼєднує зобовʼязання перед МВФ та низку змін у фіскальній політиці. Зокрема, йдеться про запровадження ПДВ для ФОПів, податку на товари з іноземних маркетплейсів та на дохід від операцій на онлайн-платформах.

Документ уже викликав резонанс, передусім через ПДВ для ФОПів, а тому ZAXID.NET поговорив з Олегом Гетманом, координатором експертних груп Економічної експертної платформи та асоційованим експертом ГО «CASE-Україна», щоб розібратися, що насправді передбачає законопроєкт і чого від нього очікувати.

ПДВ для ФОП: платити чи дробити?

Серед ключових змін – обов’язкова реєстрація ФОПів платниками ПДВ за умови доходу понад 4 млн грн на рік. Утім, за словами експерта, для багатьох підприємців перехід на ПДВ – це не просто додаткова звітність, а суттєве навантаження на обіг та адміністративні ресурси, до якого малий бізнес часто просто не готовий.

Водночас нинішній законопроєкт – не перша спроба знайти компроміс між вимогами МВФ і позицією бізнесу. У грудні 2025 року Мінфін виносив на громадське обговорення значно жорсткіший варіант – із порогом 1 млн грн річного доходу, який зачепив би сотні тисяч підприємців. Документ тоді зазнав нищівної критики, у пошуках компромісу уряд почав переговори з МВФ щодо підвищення порогу – спочатку до 2 млн, згодом до 4 млн грн. Новий законопроєкт фіксує саме останню цифру.

Запровадження ПДВ для ФОПів уряд планував винести в окремий законопроєкт, але минулого тижня, 10 березня, депутати провалили голосування за нього, тож уряду довелося розробляти новий документ.

У Мінфіні очікують, що така норма буде приносити бюджету приблизно 20 млрд грн щорічно, але на практиці ця сума може бути значно нижчою, вважає Олег Гетман. На його думку, більшість підприємців просто не підуть на ПДВ.

«Якщо ФОП має оборот 5–6 млн грн і знає, що йому загрожує ПДВ, він просто відкриє другого ФОПа і продовжуватиме працювати без обтяжливого адміністрування. Кожен з них зароблятиме максимум по 3,5 млн грн. Відтак, замість очікуваних 20 млрд грн держава може отримати близько 5 млрд грн», – пояснює експерт.

Ба більше, Гетман наголосив, що термін введення норми – надто стислий.

«Рік вступу в дію – 2027-й – це занадто мало, щоб підготуватися. Термін треба поставити на рік вступу України в ЄС, тоді це буде абсолютно обʼєктивно – ми інтегруємося й приймаємо їхні правила гри», – вважає Олег Гетман.

До слова, законопроєкт торкнеться і військового збору. Мінфін пропонує змінити умову його припинення: замість скасування воєнного стану – набрання чинності рішенням про завершення реформи Збройних Сил України.

Для ФОПів 1-ї, 2-ї та 4-ї груп єдиного податку пропонується ставка 10% від однієї мінімальної заробітної плати – у 2026 році це 850 грн на місяць. Для платників 3-ї групи – як ФОП, так і юридичних осіб – 1% від доходу (крім е-резидентів).

Не «податок на OLX»

Щодо цієї норми теж чимало непорозумінь. Законопроєкт назвали «податком на OLX» – однак, за словами Олега Гетмана, це фейк, який запустили опозиційні депутати.

Він пояснив, що регулювання стосується виключно операцій, які здійснюються безпосередньо через цифрову платформу та її платіжну інфраструктуру – як-от Uber, Bolt, Uklon або Glovo, де платформа бере комісію й передає решту виконавцю. Дошки оголошень на кшталт OLX не підпадають під дію норми: якщо продавець розмістив оголошення, покупець подзвонив і розрахувався готівкою або накладним платежем на пошті – жодного автоматичного оподаткування не виникає.

Ключові умови нового регулювання:

Ставка податку знижується з 18% до 5%.

Якщо річний дохід не перевищує 2000 євро – податок платити не потрібно.

Немає вимоги відкривати окремий рахунок, можна використовувати особистий.

Платформа виступає податковим агентом і перераховує податок замість виконавця.

До слова, норму підтримали Uklon, Bolt, Uber і Glovo. За оцінками, вона охоплює до 400 тисяч курʼєрів і водіїв, які зможуть легально працювати у значно комфортніших умовах.

Посилки з-за кордону: кінець пільги для китайських маркетплейсів

Олег Гетман пояснив, що ця норма є важливою та потрібною для українського законодавства.

«Зараз товари, які надходять поштою з-за кордону, звільнені від ПДВ – тоді як українські виробники аналогічної продукції (одяг, косметика, аксесуари, товари для дому) його сплачують. Законопроєкт усуває цю нерівність», – наголошує експерт.

Законопроєкт закріплює новий порядок оподаткування міжнародних посилок:

якщо вартість товару до 45 євро – без ПДВ;

якщо до 150 євро – за спрощеною схемою.

Нараховувати та сплачувати податок має компанія-нерезидент через електронну платформу, вона ж зобовʼязана вести облік таких операцій. Гетман вважає це логічним кроком, який створить рівні умови для українських виробників й імпортерів та може принести до бюджету близько 20 млрд грн на рік.

Скільки грошей реально принесе законопроєкт?

Офіційний прогноз – 60 млрд грн додаткових надходжень щорічно. Але, як наголошує Олег Гетман, ці цифри викликають сумніви саме в частині ПДВ для ФОПів, де, за його прогнозами, держава може отримати 5 млрд грн, а не 20 млрд грн. Та, як наголосив Олег Гетман, навіть 45 млрд грн – це суттєва сума.

Напрям Офіційна оцінка Реалістична оцінка (CASE-Україна) ПДВ для ФОП 20 млрд грн ~5 млрд грн −75% Посилки 20 млрд грн 20 млрд грн збігається Цифрові платформи 15 млрд грн 15 млрд грн збігається Разом по трьох напрямах 55 млрд грн ~45 млрд грн Офіційний прогноз Мінфіну 60 млрд грн —

Як офіційний прогноз Мінфіну (60 млрд), так і оцінка експерта (45 млрд) включають додаткові ~5 млрд грн, які, імовірно, стосуються інших норм законопроєкту – зокрема військового збору.

Вибір без вибору: чи може Україна дозволити собі не ухвалювати ці зміни?

Прийняття цього законопроєкту не просто внутрішньополітичне рішення, а частина зобовʼязань у межах 48-місячної програми розширеного фінансування МВФ (EFF). Програма передбачає 16 структурних маяків, і податковий пакет – один із ключових.

«Україна вже отримала аванс у 1,5 млрд доларів, але решта – 6,5 млрд – залишається заблокованою до виконання структурних умов. На це рішення орієнтуються й інші міжнародні партнери. Тож ціна зволікання – не лише репутаційна», – наголосив експерт.

При цьому, як зазначає Гетман, сам меморандум із МВФ на 90% позитивний. За його словами, поряд із податковими змінами документ передбачає призначення нового голови митниці, оновлення наглядових рад державних банків та інші важливі реформи. Суперечливою залишається фактично лише одна норма – ПДВ для ФОПів та терміни її введення.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна та МВФ погодили нову програму фінансування на 8,1–8,2 млрд доларів. Однією з ключових умов стало збільшення доходів державного бюджету, зокрема коштом перегляду податкових пільг. Серед запропонованих змін – введення ПДВ для частини ФОПів, оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, та запровадження податків для доходів із цифрових платформ.

Щоправда, вимоги МВФ наразі відрізняються від тих, що фонд ставив на початку року. Щоб надати Україні новий кредит, МВФ відмовився робити ухвалення податкових змін обов’язковою передумовою програми – усі вони тепер увійшли до структурних маяків. Раніше фонд вимагав лише реєстрації законопроєкту про ПДВ для ФОПів, тепер же влада має ухвалити ці та інші податкові ініціативи до кінця березня.

Чи встигне Рада проголосувати ці зміни до кінця березня?

Технічно – ні. Після внесення законопроєкту є 14 днів на подання альтернативних проєктів, потім –комітетський розгляд і перше читання. За оцінкою Олега Гетмана, маяк МВФ буде зірвано, але ненадовго: реалістичний термін ухвалення – до 10 квітня. МВФ це, найімовірніше, сприйме без жорстких наслідків.

Якщо повернутись до ПДВ для ФОП з 2027 року, експерт ще раз наголошує, що цей сценарій малоймовірний. Найреалістичніший варіант – введення норми через рік після завершення воєнного стану або, в ідеалі, привʼязка до дати вступу України в ЄС.