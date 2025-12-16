Бізнес підтримав закон про оподаткування доходів з цифрових платформ

Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo публічно підтримали законопроєкти про оподаткування самозайнятих, які стосуються водіїв сервісів таксі, кур’єрів, фрилансерів і мікропідприємців. Про це повідомив генеральний директор Uklon Сергій Гришков.

Компанії опублікували відкритий лист, у якому пояснили, чому ухвалення цього закону є важливим для держави, бізнесу та громадян. Документ оприлюднила «Економічна правда».

Відкритий лист цифрових платформ щодо законопроєктів про податки самозайнятих

«Коли йдеться про суспільне благо, конкуренція та вузькі інтереси відходять на другий план», – зазначив Гришков. За його словами, великий бізнес очікує, що парламент підтримає ініціативу та ухвалить закон у першому читанні.

Йдеться про законопроєкти №14025 та №14026, які передбачають, що цифрові платформи зобов’яжуть утримувати податки з доходів своїх користувачів. У Міністерстві фінансів сподіваються, що нові правила можуть принести бюджету до 14 млрд грн на рік.

Законодавча ініціатива також приводить українські правила у відповідність до вимог ЄС та ОЕСР і зобов’язує цифрові платформи звітувати про доходи своїх користувачів. Оподаткування заробітків через онлайн-сервіси (так званий «податок на OLX») також є однією з умов для отримання Україною нового фінансування від МВФ.

Очікується, що закон ухвалять до кінця року, а нові правила почнуть діяти з 2026 року.