Протести підприємців у 2020 році проти звуження застосування ССО

Міністерство фінансів України оприлюднило законопроєкт, який інтегрує податкові зобов’язання України перед МВФ у єдиний документ. Це – запровадження оподаткування цифрових платформ (так званий податок на OLX), скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро, закріплення ставки військового збору для фізичних осіб на рівні 5% навіть після завершення воєнного стану, а також запровадження ПДВ для ФОПів з доходами понад 4 млн грн на рік.

Законопроєкт Мінфіну містить чотири ключові податкові вимоги, які увійшли до меморандуму з МВФ:

ПДВ для ФОП

Згідно з документом, спрощенці з доходом від 4 млн грн на рік повинні будуть стати платниками ПДВ від 1 січня 2027 року. Для них планують зробити звітний період календарним кварталом і застосовувати символічні штрафи по 1 грн за перші п’ять порушень протягом року. Це стосуватиметься затримок у реєстрації податкових накладних або помилок у їх нарахуванні та сплаті. Крім того, платники ПДВ зможуть складати зведені податкові накладні, якщо продають товари чи послуги неплатникам ПДВ, і робити це не пізніше останнього дня місяця.

Військовий збір

Законопроєкт передбачає подовжити дію норм щодо застосування обов’язку сплати військового збору, які були запроваджені на період дії воєнного стану на території України, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи ЗСУ, а саме:

для фізичних осіб у розмірі 5%;

для ФОПів-платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи – 10% в розрахунку однієї мінімальної заробітної плати на перше число поточного місяця (2026 року – 864,70 грн);

платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів) – 1% від доходу.

Автоматичне оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ

Законопроєкт запроваджує спрощений режим оподаткування доходів від цифрових платформ. Для заробітків на них фізичним особам потрібно буде відкрити спеціальний рахунок у банку, на який отримувати доходи від всіх цих платформ. Податковій нададуть доступ до інформації про стан таких рахунків, а самі цифрові платформи будуть звітувати за заробітки українців на них.

Мінфін також пропонує знизити ставку податку на доходи від цифрових платформ із 18% до 5%. Якщо сума доходу за рік не перевищує еквівалент 2000 євро, платити податок взагалі не потрібно. Для цього не треба відкривати окремий рахунок у банку — можна використовувати чинні особисті рахунки.

Оподаткування посилок з-за кордону

Якщо сумарна вартість товарів не перевищує 150 євро, їх оподатковуватимуть за спрощеною схемою. Посилки до 45 євро для особистого чи сімейного використання взагалі не будуть обкладатися ПДВ. Податок буде нараховувати та сплачувати відправник через електронну платформу, а компанія-нерезидент, яка здійснює продаж, повинна вести облік таких операцій.

«Прийняття законопроєкту дозволить додатково залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд грн в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору після припинення або скасування воєнного стану», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Як вказане в документах міністерства, планована дата набуття змін – 1 січня 2027 року.

У документі містяться ключові податкові зобов’язання, які Україна взяла в межах програми з Міжнародним валютним фондом, місія останнього в ці дні працює у Києві, пише «Українська правда». Хоча згідно з меморандумом, ухвалити всі податкові зміни мають до кінця березня, проте, ймовірно, Кабінет міністрів Юлії Свириденко буде орієнтуватися на червень: саме тоді відбудеться перегляд програми та буде ухвалюватися рішення про надання другого траншу.

Попри це, шанси на ухвалення документа залишаються примарними: депутати навідріз відмовляються голосувати за непопулярні закони про підвищення податків, особливо у той час, коли уряд продукує дедалі більше рішень про роздачу кешбеків та соціальних допомог, йдеться в публікації.