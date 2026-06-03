Це перша індексація зарплат в 2026 році, вона пов'язана зі зростанням інфляції

У червні вперше з початку 2026 року роботодавці зобов’язані проіндексувати зарплати найманих працівників, адже індекс споживчих цін, за останніми даними, перевищив 103%. Кому переглянуть зарплати, на скільки вони зростуть і як роботодавці можуть уникнути індексації, пояснюється на сайті «Бухгалтер.ua».

Що таке індексація зарплати

Обов’язкова індексація зарплати – це передбачений державою механізм компенсації втрати доходів через інфляцію. Мета – збереження купівельної спроможності зарплати попри зростання цін на товари і послуги.

Згідно з законом Про державний бюджет України на 2026 рік, індексація проводиться, коли загальний індекс споживчих цін (інфляції) в країні перевищує встановлений поріг у 103%. Своєю чергою інфляція рахується від базового місяця – місяця, в якому працівнику востаннє підвищували посадовий оклад. Якщо підвищення не було, то базовим вважається січень 2026 року.

Як росла інфляція з початку року

Від січня інфляція в Україні була не високою і не перевищувала поріг для індексації. Проте Державна служба статистики оприлюднила свіжі дані, за якими у квітні інфляція сягнула 101,4%, а загалом від початку року – 104,1%.

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Це більше за встановлені законом 103%, до яких зарплати можна не переглядати, тож у червні роботодавці всіх форм власності зобов’язані провести індексацію зарплати. Але тут є багато нюансів.

Як зросте зарплата в червні

У червні роботодавці мають перевірити базові місяці працівників та правильно визначити суму доплати. Доплати залежно від базового місяця будуть такими:

січень – 139,78 грн;

лютий – 103,17 грн.

Важливо, що індексації підлягає лише частина зарплати в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 328 грн. Виплати, розраховані із середньої зарплати, зокрема відпускні, лікарняні та оплата відряджень за середнім заробітком, не індексуються.

Що стосується працівників із неповною зайнятістю або тих, хто частину місяця перебував у відпустці чи на лікарняному, то тут індексацію спочатку визначають за повний місяць, а потім виплачують пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Наразі не буде індексації зарплат для працівників, в яких базові місяці березень, квітень і травень.

Штрафи за порушення та уникнення індексації

Помилки або ігнорування нарахування індексації тягнуть за собою адміністративну відповідальність: штраф становить дві мінімальні зарплати за кожного працівника, щодо якого допущено порушення.

Водночас законодавство дозволяє бізнесу законно уникнути індексації, якщо підвищення окладу перевищує суму можливої індексації. У такому разі місяць підвищення стає новим базовим місяцем.