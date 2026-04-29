В освіті найнижчі зарплати по Україні

В Україні середня зарплата штатних працівників у березні 2026 року становила 30 356 грн. Порівняно з лютим вона зросла на 7,2% (тоді цей показник був на рівні 28 321 грн). Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найвищі зарплати традиційно у столиці – в середньому 49 381 грн. Також серед лідерів – Київська область із показником 29 997 грн.

Найнижчий рівень оплати праці у Кіровоградській (21 375 грн) та Чернівецькій (21 453 грн) областях.

У розрізі галузей найбільше заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій – у середньому 85 673 грн. Найнижчі зарплати у працівників сфери освіти – 19 394 грн.

Раніше ZAXID.NET писав, що в Україні за рік помітно зросли зарплати у робітничих професіях, про це свідчать дані платформи OLX. Зокрема, найбільше підвищення зафіксоване у будівельній сфері, зарплата маляра за рік зросла на 43% і наразі сягає близько 40 тис. грн.