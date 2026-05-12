На місці події працюють правоохоронці

У вівторок, 12 травня, у Світловодській міській раді у Кіровоградській області пролунали постріли. У пресслужбі міськради повідомили, що стрілянину зчинив перший заступник міського голови Сергій Савич.

За даними міськради, Сергій Савич відкрив вогонь з травматичної зброї у будівлі виконавчого комітету міськради. На момент стрілянини у приміщенні були посадовці та громадяни.

Внаслідок стрілянини одна людина зазнала поранень. Потерпілому чоловіку надають необхідну медичну допомогу.

«Перед цим протягом дня Сергій Савич поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка. Частина цих дій була публічно зафіксована у прямих ефірах у соціальних мережах самого Савича», – повідомили у пресслужбі міськради.

На відео, оприлюднених у мережі, чути словесну перепалку, а згодом серію пострілів. За даними міськради, на місце події негайно викликали швидку та поліцію, яка на момент публікації проводить затримання та невідкладні слідчі дії.

«Світловодська міська рада наголошує: застосування зброї у адміністративній будівлі, погрози та створення небезпеки для людей є абсолютно неприпустимими. Очікуємо на офіційну правову оцінку правоохоронних органів та подальше реагування відповідно до чинного законодавства України», – повідомили у пресслужбі ради.

Сам Сергій Савич на своїй сторінці в фейсбуці заявив, що його нібито намагалися вбити та оприлюднив відео з моментом стрілянини. Під час спілкування з поліцейськими він розповів, що дістав зброю та здійснив «постріл вбік» у присутності правоохоронця, оскільки його життю погрожували кілька чоловіків. Савич додав, що він спершу вистрілив убік, щоб «злякати» чоловіків, а потім почав стріляти у них.

