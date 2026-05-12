Раніше тут були гаражі «Укрпошти»

У Тернополі продали комплекс будівель загальною площею понад 1 800 м2, яким раніше користувалося АТ «Укрпошта». Складські та гаражні приміщення за майже 33 млн грн купив підприємець з Тернополя Анатолій Онашко. Він займається деревообробкою та торгівлею.

Будівлі розташовані на вулиці Веселій, 22 неподалік центру. Поруч є Старий парк, міський стадіон та залізниця. За даними Prozorro.Продажі, загальна площа комплексу становить 1 856,10 м², а сама земельна ділянка – понад пів гектара. Земля перебувала у державній власності. Основне її призначення – для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

На фотографіях, які оприлюднили на Prozorro.Продажі, видно, що будівлі закинуті та занедбані. Складами й гаражами наразі ніхто не користується.

АТ «Укрпошта» оголосило стартову ціну – 31,8 млн грн. Торги мали проходити у форматі трираундового англійського аукціону, під час якого учасники поетапно підвищують свої ставки. Заявку на участь подав лише один учасник – підприємець Анатолій Онашко. Він підвищив ставку на 1,5 млн грн і був визнаний переможцем.

За даними YouControl, Анатолій Онашко разом зі ще одним тернополянином Владиславом Роговченком є власниками ТОВ «Контур Захід». Це підприємство зі статутним капіталом у 1,1 млн грн займається гуртовою торгівлею товарами господарського призначення, а також гуртовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. ТОВ «Контур Захід» засноване 10 років тому. У 2019 році підприємство імпортувало з Німеччини на 300 тис. грн різних верстатів для деревообробки та обробки твердих пластмас.