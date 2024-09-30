Найдешевше оцінили білого цапа – 60 грн

У Тернополі на аукціоні продадуть тварин із місцевого зоокутка, який розташований в парку «Сопільче». На продаж виставили одного поні, три вівці, віслюк та два цапи. Найдешевше оцінили білого цапа – 60 грн. В комунальному підприємстві «Об’єднання парків Тернополя» зазначили ZAXID.NET, що продають тварин через відсутність місця для їх утримання.

Тернопільська міська рада виставила на продаж тварин з місцевого зоокутка. Продаватимуть парнокопитних через державний аукціон. Його оголосили 25 вересня. До 15 жовтня потенційні покупці можуть вносити свої ціни на тварин, а самі торги відбудуться 16 жовтня.

В комунальному підприємстві «Об’єднання парків Тернополя» зазначили, що подібні аукціони оголошують вже не вперше. Минулого року теж з зоокутка продавали тварин. Цьогоріч вирішили виставити на продаж одного поні, три вівці, два цапи та віслюка.

«Ми змушені продавати тварин, бо попереду – зима. Насправді на ту кількість тварин в нас не вистачає приміщень, хлівів, щоб їх всіх утримувати, адже ми не повноцінний зоопарк. З іншого боку – це не дуже гуманно, коли тварини зимують на вулиці, і стоять вночі в мороз просто неба. Тому ми продаємо тварин через аукціон», – зазначив в коментарі ZAXID.NET керівник комунального підприємства Микола Ткач.

Найдорожчий лот – це поні, початкова ціна на якого складає 8 тис. грн. Найдешевше людям пропонують придбати білого цапа – за 60 грн. Микола Ткач зазначив, що ціна низька, бо в 2020 році тварину поставили на баланс комунального підприємства з такою вартістю, а отже більшу вартість вони не мають права встановити. Однак комунальники сподіваються, що під час аукціону ціна на тварину зросте в рази.

Директор підприємства також зазначив, що тварин із зоокутка продають вже не вперше. В 2023 році також відбувся подібний аукціон. Тоді фермер з Тернопільщини купив поні та віслюка.

«На аукціоні було два покупці, один з них запропонував і викупив за більшою ціною поні та віслюка. Вони цих тварин забрали до себе на ферму, яка спеціалізується по тваринництві. Фермер тоді казав, що планують спробувати розводити й інших тварин», – розповідає Микола Ткач.

Цапів та вівці люди не активно купляють. Минулого року комунальне підприємство намагалося продати тих же тварин, що виставляє цьогоріч, однак вони залишилися в зоокутку. Цього року знову їх знову спробують продати на аукціоні.