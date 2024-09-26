Колишнього працівника Львівського національного університету природокористування звинуватили у незаконному продажі корів на 572 тис. грн. У вересні 2024 року йому повідомили про підозру у розтраті та привласненні майна, зловживаючи службовим становищем.

Як вказано в ухвалі, яка оприлюднена у судовому реєстрі у вересні 2024 року, правоохоронці підозрюють мешканця Львівщини, який раніше працював у Львівському національному аграрному університету (у 2021 році перейменували у Львівський національний університет природокористування) на посаді в.о. завідувача лабораторії навчально-демонстраційної ферми, у незаконному продажі великої рогатої худоби протягом листопада-грудня 2020 року. За даними правоохоронців, він продав 38 університетських корів на загальну суму 572 тис. грн. Гроші працівник університету привласнив.

12 вересня 2024 року правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Львівщини у розтраті та привласненні майна, зловживаючи службовим становищем. В судовій ухвалі вказано, що підозрюваний наразі є непрацевлаштованим, тобто він уже не працює в університеті.

Суддя Шевченківського райсуду Львова Юрій Донченко обрав експосадовцю запобіжний захід у вигляді застави, також суд наклав арешт на два будинки підозрюваного (одним він володіє одноосібно, а у іншому має частку). Досудове розслідування цієї справи триває.

Згідно з ч.4 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), підозрюваному загрожує покарання – від 5 до 8 років тюрми з забороною працювати на певних посадах.