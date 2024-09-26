Свої послуги адвокатка оцінила у 2500 доларів, після отримання хабаря її затримали

На Львівщині правоохоронці затримали адвокатку, яка за 2500 доларів хабаря обіцяла вплинути на прийняття суддею рішення щодо розірвання шлюбу свого підзахисного та визначення проживання його дитини з батьком. Таким чином військовозобов’язаний мав би підстави для оформлення відстрочки.

Як вказано у повідомленні поліції та прокуратури за 26 вересня, адвокатка запевняла свого клієнта, що має вплив на суддю і може вирішити його питання. Зокрема, щодо прийняття позитивного рішення у провадженні про розірвання шлюбу та визначення місця проживання малолітньої дитини з батьком. Таким чином чоловік отримав би підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Свої послуги адвокатка оцінила у 2500 доларів, після отримання хабаря її затримали правоохоронці.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.