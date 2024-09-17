Ігоря Андрейка затримали на гарячому під час одержання грошей

Франківський районний суд Львова виніс вирок заступнику директора інституту НАН України Ігорю Андрейку. Посадовець отримав 31,5 тис. грн хабара за обіцянку посприяти підприємцеві у передачі приміщення в оренду. Суд призначив йому 34 тис. грн штрафу із забороною працювати на певних посадах. Вилучений хабар мають знищити.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, Ігор Андрейко, перебуваючи на посаді заступника директора з науково-технічної роботи фізико-механічного інституту ім. Георгія Карпенка НАН України, отримав 31,5 тис. грн хабара. За ці гроші він обіцяв передати підприємцеві приміщення площею 371 м2 у оренду. Після отримання усієї суми хабара посадовця затримали.

Ігор Андрейко визнав свою провину в отриманні хабара. У суді він розповів, що до інституту звернувся чоловік, який хотів орендувати приміщення інституту для підприємницької діяльності. Він начебто хотів вирощувати креветок, але йому пояснили, що для такої мети приміщення не надають. Обвинувачений заявляє, що розповів чоловіку, що для укладення договору оренди потрібен час, має бути аукціон і погодження НАН України. Підприємець не хотів чекати, тому посадовець заявив, що «вдався до отримання хабара», зокрема через важкі життєві обставини (хвороби близьких людей та низьку зарплату).

Справу розглянула суддя Оксана Баран, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона визнала посадовця винним у отриманні хабара, призначивши покарання – 34 тис. грн штрафу з позбавленням права працювати на посадах, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в державних та комунальних органах, установах і організаціях протягом року. Хабар мають знищити. Вирок ще можна оскаржити.