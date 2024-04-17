Ігоря Андрейка затримали на гарячому під час одержання грошей

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали на хабарі 31,5 тис. грн заступника директора Фізико-механічного інституту імені Георгія Карпенка НАН України, що розташований на вул. Науковій у Львові, Ігоря Андрейка. За даними слідства, за винагороду він обіцяв посприяти підприємцеві у передачі в оренду приміщення. Факт затримання ZAXID.NET підтвердили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За версією правоохоронців, заступник директора інституту НАН України за винагороду 2 тис. доларів обіцяв сприяння у перемозі на аукціоні з оренди приміщення. А за користування приміщеннями упродовж двох місяців до укладання договорів оренди вимагав у підприємця 31,5 тис. грн. Під час отримання останньої суми 16 квітня його затримали правоохоронці.

Затримали посадовця на робочому місці в приміщенні інституту (фото ДСР)

«Встановлено, що заступник директора одного з львівських науково-дослідних інститутів вимагав та одержав неправомірну вигоду від підприємця у сумі 31,5 тисячі гривень за надання тому у користування складського приміщення площею 371 м2, розташованого у будівлі інституту, до оформлення договору оренди», – розповіли в поліції Львівщини.

Затриманому вже повідомили підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ). Суд обрав йому запобіжній захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого посадовця інституту. За даними ZAXID.NET, йдеться про заступника директора Фізико-механічного інституту імені Карпенка НАН України, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Ігоря Андрейка.