Із тернопільського зоокутка втекла пара буйволів
Тварини розгулювали нічним містом і заважали руху автотранспорту
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Буйволів за півгодини загнали до вольєру
Пара буйволів втекла із тернопільського зоокуточка, що у парку «Топільче». Тварини розгулювали вечірнім парком, а потім вийшли на проїжджу частину вулиці Руської від Надставної церкви до Маяка. Водії з обережністю проїжджали дорогу, адже тварини бігали по всій трасі. Перехожі зафільмували втікачів на відео, яке поширюють у спільності Instagram «Від Тернополя до Тернополя».
Зазначимо, що окрім буйволів, у місцевому зоокуточку оселилися різні звірі та птахи: поні, косуля, лами, вівці, лебеді, страуси, цесарки та павичі. Загалом, понад півсотні видів тварин.
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