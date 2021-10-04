Пара буйволів втекла із тернопільського зоокуточка, що у парку «Топільче». Тварини розгулювали вечірнім парком, а потім вийшли на проїжджу частину вулиці Руської від Надставної церкви до Маяка. Водії з обережністю проїжджали дорогу, адже тварини бігали по всій трасі. Перехожі зафільмували втікачів на відео, яке поширюють у спільності Instagram «Від Тернополя до Тернополя».

В управлінні парків Тернопільської міської ради ZAXID.NET повідомили, що буйволи втекли з загорожі близько 22:00. Це пара – бик та корова, вони мають відповідні документи і паспорти.

«Ця пара буйволів перебуває на такій території, яка огороджена трьома рівнями паркану. Перший – найміцніший, то вони просто в тому місці, де фіртка, її відсунули. Інший паркан – з простої звичайної металевої стіки, то буйволи її зігнули і переступили через неї. А третю загорожу з металевих секцій, масою своєю провалили. Ці тварини важать по 300 кілограмів кожен, якщо не більше. Але ми швидко їх зловили і загнали назад до зоокутка. Тепер проводимо ремонт огорожі», – зазначив заступник директора управління парків Микола Ткач.

Чиновник також запевнив, що буйволам нічого зараз не загрожує, і вчора під час нічної прогулянки вони нічого не пошкодили, окрім огорожі.