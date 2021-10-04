Близько півсотні тварин ветеринари екстрено провакцинували від цієї недуги

В тернопільському зоокутку поні помер від сибірської виразки. Тварина загинула вночі з 27 на 28 вересня на території вольєру, сьогодні інфікування сибіркою підтвердили київські ветеринари. Працівники, які прийшли зранку погодувати мешканців зоокутка, побачивши мертвого поні одразу повідомили про це випадок в Тернопільську міську лікарню ветмедицини.

«На місце події виїхали спеціалісти лікарні та Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. В ході розтину трупа тварини виявлено ознаки пневмонії, гастроентериту та лімфаденіту, а збільшення та заокругленість країв селезінки викликало підозру на сибірку», – повідомляє Держпродспоживслужба Тернопільщини.

Аби підтвердити випадок інфікування сибіркою, спеціалісти відібрали в тварини проби селезінки, печінки, серця та лімфовузлів. Цей матеріал направили в регіональну держлабораторію Держпродспоживслужби. А труп тварини після проведення розтину вивезли у спеціально визначене місце і спалили.

«Труп поні піддано вилученню методом спалювання, про що складено відповідний акт і проведено фотозйомку. Перегорілі останки захоронено, а місце захоронення і транспорт, яким перевозився труп були піддані дезінфекції», – повідомляє Держпродспоживслужба Тернопільщини.

Попередньо тернопільська лабораторія підтвердила, що поні загинув від сибірки. Аналізи відправили в Київ. Там також 4 жовтня підтвердили, що тварина хворіла на важке інфекційне захворювання сибірську виразку.

В мерії Тернополя провели засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Згідно з рішеннями виконкому та цієї комісії, у місцевому зоокутку оголосили карантин. Усіх тварин, які утримуються у вольєрах, ветеринари оглянули, виміряли температуру і в екстреному порядку провакцинували від сибірки. Працівники управління парків будуть наглядати за тваринами, які контактували із загиблим поні.

Тернопільський зоокуток розташований в парку «Топільче» в центрі міста. Тут живуть близько 30-и видів парнокопитних тварин, серед яких верблюди, поні, вівці різних порід, лами, буйволи, олені, лані, косулі, яки. Також мешкають пернаті: страуси, дикі гуси, лебеді, павичі, та інші. Загалом, у спеціальних загонах перебуває близько ста тварин. Займає зоокуток понад півтора гектара паркової площі і обгороджений трьома рівнями паркану. Доступу до тварин у звичайних людей не має. За ними можна спостерігати лише на відстані.

Однак, вчора увечері, 3 жовтня, з цього зоокутка втекла пара буйволів та поні. Тварини розгулювали вечірнім містом і заважали проїзду транспорту на центральній вулиці Тернополя. Ймовірно, що ці тварини могли раніше контактувати із зараженим сибіркою, загиблим поні.