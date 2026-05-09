Внаслідок ДТП біля Львова загинули 41-річна мати та її 14-річний син
Аварія сталась на трасі Київ-Чоп в районі Малої Швейцарії біля Львова
У суботу, 9 травня, на об’їзній дорозі Львова біля Малої Швейцарії сталася смертельна ДТП за участі вантажівки MAN та легкового автомобіля Volkswagen Golf.
Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі патрульної поліції Львівської області, смертельна аварія сталася близько 11:30 на трасі Київ-Чоп в районі Малої Швейцарії біля Львова. Внаслідок аварії перекрито дві смуги в напрямку Львова. Патрульна поліція забезпечує реверсний рух.
На оприлюднених фото та відео у телеграм-каналах видно, що зіштовхнулися легковий автомобіль та вантажівка «Нової пошти».
Оновлено.
Як повідомили ZAXID.NET, речниця обласної поліції Аліна Подрейко, внаслідок аварії загинула 41-річна жінка, яка була за кермом авто, та 14-річний хлопець.
Згодом на фейсбук-сторінці Церкви Успення Пресвятої Богородиці повідомили, що внаслідок аварії загинули багаторічна очільниця парафіяльної спільноти «Матері в молитві» та її син.
О 16:28 патрульна поліція Львівщини повідомила про відновлення руху.