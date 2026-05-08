Попри зусилля медиків, водій легкової машини та його 20-річна пасажирка загинули на місці

У четвер, 7 травня, у Польщі неподалік міста Новий Томишль сталася смертельна аварія за участю вантажівки та легковика. Внаслідок ДТП загинуло двоє громадян України.

Як повідомляє польське видання Onet, аварія сталася 7 травня близько 15:00 на обласній дорозі № 307 у селі Поражин Великопольського воєводства, що розташоване приблизно за 40 км від міста Познань. За даними поліції, 22-річний українець за кермом Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Попри зусилля медиків, водій легкової машини та його 20-річна пасажирка, громадянка України, загинули на місці.

Видання не повідомляє, з якого регіону України були загиблі, а також не називає їхніх імен. Зазначається лише, що 22-річний українець мав чинну судову заборону на керування транспортними засобами. Співробітники поліції розслідують обставини ДТП.