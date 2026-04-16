Внаслідок ДТП водія та одного пасажира госпіталізували

Мікроавтобус Mercedes, в якому їхали українці, потрапив в ДТП в Польщі. Водій в’їхав у відбійник, після чого автобус перекинувся. Внаслідок аварії двох людей госпіталізували.

Як повідомляє польське радіо RMF24, аварія трапилась у середу, 15 квітня, близько 17:00 в районі міста Ланьцут, Підкарпатського воєводства, приблизно за 70 кілометрів від українсько-польського кордону. Зазначається, що в автобусі перебувало 6 громадян України, серед них 9-річна дитина. Водія та одного пасажира госпіталізували, загрози їхньому життю немає.

Фото Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie

За даними поліції, водій за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з’їхав з дороги, вдарився об відбійник, після чого автобус перекинувся. Видання не повідомляє вік та громадянство водія. Зазначається лише, що чоловік їхав тверезим за кермом. Причини аварії з’ясовує слідство.