Відбулося зіткнення трьох автомобілів: Lexus NX 200, Renault Kangoo та Renault Captur

У п’ятницю, 10 квітня, поблизу Львова сталася потрійна ДТП з постраждалими. Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівської області, попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, однак інформація ще уточнюється.

ДТП трапилася поблизу села Лапаївка Львівського району. Відбулося зіткнення трьох автомобілів: Lexus NX 200, Renault Kangoo та Renault Captur.

Унаслідок ДТП попередньо відомо про п’ятьох постраждалих – це водій автомобіля Renault Kangoo та водій і троє пасажирок автомобіля Lexus NX 200.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, в автомобілі Renault Kangoo був затиснений 47-річний водій. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували чоловіка з понівеченої автівки та передали медикам. Також надзвичайники відключили акумуляторні батареї транспортних засобів, щоб запобігти можливому загоранню.

Наразі встановлють діагнози постраждалих, а також причини та обставини події.