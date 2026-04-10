Відбулося лобове зіткнення мікроавтобуса та вантажівки

Внаслідок ДТП біля села Підгірці Золочівського району на Львівщині травмувалися троє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 квітня близько 17:00 на автодорозі Ясенів-Золочів, повідомили у поліції Львівщини.

Зіткнулися мікроавтобуса Renault Master, яким керував 42-річний житель району, та вантажівка DAF з деревиною під керуванням 55-річного мешканця Золочівського району. Рятувальники вивільнили травмованих із понівеченого мікроавтобуса.

«У салоні мікроавтобуса перебували затиснуті люди, які потребували допомоги. За допомогою спеціального інструменту надзвичайники деблокували з понівеченого транспортного засобу двох травмованих та передали їх медикам. Також рятувальники відключили акумуляторні батареї, щоб запобігти можливому загоранню транспортних засобів», – додали у ДСНС Львівщини.

Внаслідок ДТП травми тримали пасажири мікроавтобуса, жителі Золочівського району віком 20, 22 і 50 років. Їх шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Обставини зіткнення встановлюють.