У вівторок, 7 квітня, на трасі Львів–Шегині у Яворівському районі сталася смертельна ДТП. Під колесами кількох автомобілів загинула 51-річна мешканка Судової Вишні.

У середу, 8 квітня, у департаменті з питань цивільного захисту повідомили, що аварія сталася близько 20:55 між містом Мостиська та селом Волиця. За попередньою інформацією, 52-річний мешканець села Мостиська Другі, який керував автомобілем Nissan Primastar, наїхав на 51-річну жительку Судової Вишні, яка рухалася в попутному напрямку по проїжджій частині дороги.

Після цього жінку переїхав ще один автомобіль – ВАЗ, за кермом якого перебував 20-річний мешканець Львова. Він рухався позаду Nissan у тому ж напрямку.

Після цього автомобіль ВАЗ зіткнувся з Volkswagen Touareg, яким керував 60-річний мешканець Тернополя.

Внаслідок ДТП пішохідка отримала травми несумісні з життям і загинула на місці події. Обставини аварії встановлюють.