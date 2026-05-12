Працівниці СБУ повідомили про підозру в державній зраді

Служба безпеки України затримала власну працівницю, яка виявилася російською агенткою. Вона передавала росіянам дані про розслідування СБУ в одному з прифронтових підрозділів, повідомили у пресслужбах Служби безпеки та Офісу генпрокурора у вівторок, 12 травня.

За даними слідства, фігурантка, яка має звання майора СБУ, мала службовий доступ до інформаційних ресурсів служби. Вона збирала та передавала російським спецслужбам відомості з обмеженим доступом. Зокрема, вони стосувалися співробітників СБУ та діяльність контррозвідки, а також обʼєктів і людей, щодо яких відбувалися слідчі дії.

«Як встановило розслідування, фігурантка “зливала” до ФСБ інформацію про оперативні розробки та кримінальні провадження української спецслужби. Найбільше рашистів цікавили матеріали щодо викриття їхніх агентурних мереж та агітаторів, а також персональні дані співробітників СБУ, що проводили відповідні розслідування», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Спецпризначенці встановили, що жінку завербували через її батька – мешканця тимчасово окупованого Бердянська, який співпрацює з росіянами. Він виконував роль звʼязкового та інструктував доньку через телеграм щодо збору даних.

«Агентка, у свою чергу, прямо на робочому місці фіксувала таємну інформацію на смартфон або занотовувала на чернетці. Вже вдома вона передавала цю інформацію російській стороні», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Фігурантку затримали 12 травня. Під час обшуків в неї вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Майорці готують повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Їй загрожує довічне позбавлення волі. Також правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру іншим людям, причетним до агентурної мережі.