Зустріч найкращої двірнички міста та ініціаторки збору для неї премії відбулася у міськраді

Найкраща двірничка Львова 2026 року Ганна Петричкович переказала всю свою винагороду на 128 бригаду ЗСУ. Натомість львів’яни вирішили зібрати для неї альтернативну премію, збір грошей ініціювала Світлана Мокринська. Про це 12 травня повідомили у Львівській міськраді.



«Після того, як жінка публічно відмовилася від грошової нагороди 25 тис. грн, до міської ради зверталися підприємці, які хотіли зробити жінці приємно. Львівʼянка Світлана Мокринська відкрила збір серед своїх підписників і за кілька днів зібрала майже 10 тисяч гривень для пані Ганни», – розповіли у ЛМР.

Ініціаторка збору каже, що коли почула історію пані Ганни, надихнулася нею і вирішила їй віддячити.

12 травня міська рада організувала їхню зустріч. За словами пресслужби ЛМР, найкраща двірничка міста довго відмовлялася від подарунку, але після 20 хвилин вмовлянь все ж погодилась забрати конверт.

Ганна Петричкович каже, що відчуває вдячність львів’ян: «Від людей є дуже велика підтримка. Хто йде, кожен усміхається, обнімає і каже “ми пишаємося вами”».

Нагадаємо, від 2018 року у Львові щорічно методом голосування мешканців обирають найкращого двірника міста. У 2026 році найбільше голосів віддали за Ганну Петричкович, яка працює у Шевченківському районі. За неї проголосували 519 львів’ян – це рекордна кількість голосів від започаткування конкурсу. Ганна Петричкович працює у галузі житлово-комунального господарства 37 років, зараз вона обслуговує вулиці у мікрорайоні Рясне-1.