Бугрова визнали винним за недостовірне декларування

Колишнього ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова не допустять до участі у виборах нового керівника закладу. Вибори заплановані на жовтень, однак його кандидатуру виключили через чинні законодавчі обмеження. Про це повідомив у вівторок, 12 травня, «Бабель» із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

У МОН пояснили, що відповідно до закону «Про вищу освіту» керівником закладу не може бути людина, яку притягували до відповідальності за корупційне правопорушення. Таке обмеження діє протягом року після набрання чинності судовим рішенням. Бугрова 27 лютого визнали винним за недостовірне декларування, після чого суд призначив штраф у розмірі 17 тис. грн. 28 квітня апеляційний суд залишив це рішення без змін.

У Міністерстві освіти зазначили, що додатково зверталися за правовими висновками до профільних наукових установ, а також врахували позицію Національного агентства з питань запобігання корупції. Усі вони підтвердили наявність підстав для недопуску кандидата.

У МОН наголосили, що зобов’язані перевіряти відповідність кандидатів вимогам закону.

«МОН виконує повноваження засновника і зобов’язане перевірити відповідність претендентів вимогам закону. Якщо щодо претендента діє законодавче обмеження, МОН не може включити його до переліку кандидатів для голосування. Університетська автономія передбачає вибори, але вибори мають відбуватися у правовий спосіб. Саме дотримання процедури гарантує легітимність майбутнього керівника, захищає університет від оскаржень і зберігає довіру до результатів конкурсу», – зазначило відомство.

Сам Бугров у коментарі журналістам заявив, що не був поінформований про рішення міністерства. Він додав, що його юристи наразі вивчають ситуацію та розглядають можливі варіанти подальших дій.

Нагадаємо, повноваження ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова припинили 29 квітня 2026 року. Він обіймав посаду з квітня 2021 року.