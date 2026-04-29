Володимир Бугров готує документи для повторної участі у виборах ректора

Міністерство освіти і науки України припинило повноваження ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова. Причиною звільнення стало завершення терміну дії контракту, укладеного у 2021 році. Відповідний наказ у середу, 29 квітня, оприлюднив Студентський парламент університету.

Одночасно міністерство призначило вибори нового ректора університету на 27 травня 2026 року.

Наказ про звільнення Володимира Бугрова

У коментарі для hromadske та «Слідство.Інфо» Бугров підтвердив своє звільнення, однак наголосив, що це стандартна процедура після завершення контракту для виборної посади. Він також спростував припущення про те, що через судову справу не зможе брати участь у нових виборах ректора. За словами Бугрова, закон «Про вищу освіту» забороняє балотуватися лише людям, притягнутим до відповідальності за корупційні правопорушення.

«Якщо ви відкриєте закон про запобігання корупції, там є корупційне правопорушення і правопорушення, пов’язане з корупцією. Мені інкриміновано саме правопорушення, пов’язане з корупцією, а не корупційне. Я не корупціонер. Закон про вищу освіту говорить, що не можуть балотуватися особи, притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення. А в мене – правопорушення, пов’язане з корупцією», — заявив він.

Бугров також зазначив, що вже готує документи для повторної участі у виборах ректора.

Раніше Шевченківський районний суд міста Києва визнав його винним у порушенні вимог фінансового контролю через користування автомобілем Volkswagen Golf, який належить його синові. Суд призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу. Бугров заявляв, що вважає цю справу «політичним замовленням», щоб він не зміг взяти участь у виборах.

Крім цього, журналісти «Слідство.Інфо» повідомляли про можливі інші порушення у його деклараціях. За даними розслідувачів, Бугров не вказав право на об’єкт незавершеного будівництва та не задекларував витрати на придбання нерухомості у столичній новобудові. Бугров наполягав, що мав достатньо грошей для купівлі житла.

А на початку квітня навколо нього спалахнув інший скандал. У мережі поширили відео, на якому нібито зафіксовано чоловіка, схожого на Бугрова, під час інтимних дій. Автори публікацій стверджували, що ректор надсилав студенткам та працівницям університету інтимні повідомлення і фотографії. Після цього під Червоним корпусом КНУ відбулися студентські протести. Сам Бугров заперечував звинувачення.