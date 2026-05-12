Світлана Максимчук посадила 11-річну доньку за кермо

Депутатка Криворізької міської ради від партії «Слуга народу» Світлана Максимчук опублікувала у тіктоці відео, на якому її 11-річна донька керує автомобілем. Про це у вівторок, 12 травня, повідомило місцеве видання «Свої Кривий Ріг».

На кадрах видно, як дитина керує автомобілем, а сама депутатка сидить поруч. При цьому ні жінка, ні дівчинка не були пристебнуті пасками безпеки. В описі до відео Максимчук написала: «Мати дочекалася».

Після публікації ролик почав активно поширюватися соцмережами та викликав хвилю критики серед користувачів. У коментарях люди звернули увагу, що передача керування автомобілем дитині є порушенням правил дорожнього руху та може становити небезпеку для інших учасників руху. Згідно з українським законодавством, керувати легковим автомобілем дозволено лише з 18 років після проходження навчання та складання іспитів.

Окреме обурення викликало те, що подібне відео оприлюднила представниця місцевої влади.

Наразі правоохоронці офіційно не коментували ситуацію.

Нагадаємо, у червні 2025 року Пустомитівський районний суд покарав львів’янина Юрія Микитку, який посадив за кермо свою неповнолітню доньку. Тоді в салоні автомобіля перебував і його неповнолітній син. Суд призначив Юрію Микитці 850 грн штрафу.