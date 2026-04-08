До Верховної Ради IX скликання Володіну обрали у 2019 році

Верховна Рада у середу, 8 квітня, проголосувала за дострокове припинення повноважень народної депутатки Дар’ї Володіної від фракції «Слуга народу». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, парламент схвалив проєкт постанови щодо складання мандата Володіної. Відповідне рішення підтримали 253 депутати.

Зазначимо, що наприкінці березня депутатка подала заяву про дострокове припинення повноважень, яку попередньо підтримав регламентний комітет. Оскільки Володіна була обрана за партійним списком, її місце у Верховній Раді займе наступний кандидат. Наразі першими у черзі є професорка кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Київець та директор державної організації «Національний офіс інтелектуальної власності» Богдан Моркляник.

Зазначимо, що Володіна має досвід роботи у сфері медіа та комунікацій. У 2016 році заснувала агенцію PR Space, а також є власницею компанії Iconic Creations у Нью-Йорку. У 2017 році вона працювала репутаційною менеджеркою пісенного конкурсу «Євробачення» в Україні. Згодом долучилася до антикорупційних ініціатив у Київській області та брала участь у відборі до Ради громадського контролю при НАБУ.

До Верховної Ради IX скликання Володіну обрали у 2019 році під №65 у списку партії «Слуга народу». У парламенті вона працювала у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.