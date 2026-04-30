Василь Федоляк працює старостою Монастирецького старостинського округу

Жидачівський районний суд Львівської області виніс вирок старості Монастирецького старостинського округу Журавненської громади на Львівщині Василю Федоляку, який у січні 2026 року запропонував хабар 200 доларів поліцейським, які зупинили його за кермом авто у стані алкогольного сп’яніння. За пропозицію хабаря старосту оштрафували на 34 тис. грн. Раніше суд покарав його за п’яне водіння штрафом у 17 тис. грн та позбавленням водійських прав.

За матеріалами справи, 14 січня 2026 року увечері на дорозі між селами Монастирець та Протести Журавненської громади Стрийського району поліцейські зупинили автомобіль Toyota Prado за порушення правил дорожнього руху. За кермом авто їхав староста з явними ознаками алкогольного сп’яніння, однак від проходження тесту на стан сп’яніння він відмовився.

Щоб уникнути покарання за п’яну їзду, староста запропонував поліцейським 200 доларів хабаря. Правоохоронці від грошей відмовилися та викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала злочин.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розкаявся, просив обрати йому «найм’якше покарання».

Суддя Роман Равлінко визнав Василя Федоляка винним у пропозиції хабаря (ч. 1 ст. 369 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 34 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений. У вироку не вказане місце праці засудженого. Видання LvivMedia зауважило, що йдеться про старосту Монастирецького старостинського округу Журавненської громади Василя Федоляка.

Раніше Жидачівський райсуд визнав його винним у нетверезому водінні та оштрафував на 17 тис. грн і позбавив водійських прав на рік. Цю постанову залишив у силі Львівський апеляційний суд.