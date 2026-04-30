Лісничий брав хабарі за продаж дров

Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок лісничому Підкамінського лісництва Юрію Гуляйгроцькому, який, окрім сплати офіційної вартості, брав хабарі за реалізацію дров. Лісничому присудили 42,5 тис. грн штрафу та позбавили права обіймати керівні посади.

За матеріалами справи, у травні 2025 року уродженець Бродів, лісничий Підкамінського лісництва Бродівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» вимагав та двічі одержав від клієнта неправомірну вигоду у розмірі 23 тис. та 17 тис. грн – у розрахунку 900 грн за кожен кубічний метр вже придбаної, офіційно оплаченої на рахунок підприємства деревини. Передача грошей відбулася 21 та 30 травня 2025 року в автомобілі на території АЗС у Бродах.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та розкаявся.

Суддя Тетяна Марків визнала Юрія Гуляйгроцького винним в одержанні хабарів (ч. 1 ст. 368 ККУ) та призначила йому покарання – штраф у сумі 42,5 тис. грн. А також позбавила права обіймати керівні посади строком на рік. Вирок ще може бути оскаржений.