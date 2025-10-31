Підприємець разом із лісничим вирубали 100 м³ дубів

Поліція затримала лісничого державного підприємства «Ліси України» та директора лісопильного підприємства за незаконну вирубку дубів у двох областях на майже 100 м³, що призвело до 2 млн грн збитків.

Як повідомила у п’ятницю, 31 жовтня, Львівська прокуратура, упродовж жовтня 2025 року директор одного із лісопильних підприємств разом із лісником державного підприємства «Ліси України» вирубали на території Черкаської та Кіровоградської областей 100 м³ дуба, який належить до цінних порід дерев. Далі власник підприємства перевозив деревину у Рівненську область, де вона зберігалось та перероблялось. Унаслідок незаконної вирубки зловмисники завдали державі шкоди на понад 2 млн грн.

Директора підприємства затримали, йому оголосили підозру в наданні хабаря службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ). Лісничий отримав підозру в отриманні хабаря в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 ККУ).