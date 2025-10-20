У заповіднику на території села Кути вирубали майже 100 дерев

Правоохоронці передали до суду справу майстра лісу Косівського КП «Райагроліс», якого звинувачують у службовому недбальстві, що призвело до 15 млн грн збитків. Суд арештував три земельні ділянки посадовця.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 20 жовтня, обвинувачений допустив незаконну рубку майже сотні дерев на території природно-заповідного фонду Кобаківського лісництва.

За матеріалами справи, у зимово-літній період 2025 року невідомі вирубали дерева на території села Старі Кути Косівського району. Збитки склали понад 15 млн грн – селищна рада в суді намагається стягнути їх з майстра лісу.

Посадовця відсторонили від посади та обрали йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 9 жовтня Косівський районний суд арештував три земельні ділянки підозрюваного, загальною площею понад 0,7 га. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.