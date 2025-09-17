Керівникам та працівникам шести лісгоспів загрожує до 10 років ув’язнення

На Прикарпатті оголосили підозри дев’ятьом посадовцям лісового господарства області, які допустили незаконну вирубку лісу на понад 700 млн грн. Керівникам та працівникам шести лісгоспів загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 17 вересня, серед підозрюваних – начальник відділу та інженер Кутського лісгоспу, які у 2022 році допустили вирубку понад 13 тис. дерев на території Національного природного парку «Гуцульщина», завдавши збитків у 700 млн грн. За перевищення влади та незаконну порубку (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 246 КК України) їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Також серед підозрюваних – керівники Богородчанського та Коломийського спецагролісгоспів, які укладали прямі договори купівлі-продажу лісопродукції за заниженими цінами, що загалом призвело до понад 2 млн грн збитків. За зловживання владою (ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України) їм загрожує до 6 років ув’язнення.

Судитимуть і майстру лісу Кобаківського лісництва «Косівського РП (Райагроліс)», через службову недбалість якого вирубали понад 100 дерев у нацпарку «Гуцульщина», головного лісничого Делятинського лісгоспу, який незаконно видав лісорубні квитки на 3,3 млн грн, та майстру лісу Тисівського лісництва КП «Долинський спецагролісгосп», через службову недбалість якого було зрізано 18 здорових дерев, чим завдано збитків на суму 241 тис. грн. Посадовцям загрожує штраф або до 5 років ув’язнення.

Досудове розслідування у цих справах проводять слідчі Нацполіції та ДБР, за оперативного супроводу СБУ та УСР в Івано-Франківській області.