У прикарпатському заповіднику вирубали дерев на 16 млн грн
Вирубку зафіксували на території Косівського «Райагролісу»
Правоохоронці розслідують незаконну вирубку дерев на території лісництв Косівської районної ради. Збитки складають понад 16 млн грн, відкрито кримінальну справу.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 14 серпня, йдеться про вирубку 123 дерев бука, дуба, вільхи та ялиці на території Кобаківського та Нижньоберезівського лісництв Косівського «Райагролісу», які належать до природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
«Навколишньому природному середовищу було завдано збитків на понад 16 млн грн. Наразі проводиться судова інженерно-екологічна експертиза», – зазначили правоохоронці.
За фактом незаконної вирубки деревини зареєстровано кримінальне провадження, попередня кваліфікація – ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість). Санкція статті передбачає від 34 тис. грн до 68 тис. грн штрафу, або 2 роки виправних робіт, або до трьох років обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
За даними аналітичного порталу Youcontrol, засновником Косівського «Райагролісу» є місцева районна рада. Підприємством керує Микола Кіщук.