Правоохоронці відкрили кримінальну справу за службове недбальство

Правоохоронці розслідують незаконну вирубку дерев на території лісництв Косівської районної ради. Збитки складають понад 16 млн грн, відкрито кримінальну справу.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 14 серпня, йдеться про вирубку 123 дерев бука, дуба, вільхи та ялиці на території Кобаківського та Нижньоберезівського лісництв Косівського «Райагролісу», які належать до природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

«Навколишньому природному середовищу було завдано збитків на понад 16 млн грн. Наразі проводиться судова інженерно-екологічна експертиза», – зазначили правоохоронці.

За фактом незаконної вирубки деревини зареєстровано кримінальне провадження, попередня кваліфікація – ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість). Санкція статті передбачає від 34 тис. грн до 68 тис. грн штрафу, або 2 роки виправних робіт, або до трьох років обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, засновником Косівського «Райагролісу» є місцева районна рада. Підприємством керує Микола Кіщук.