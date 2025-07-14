Чоловік спиляв 14 ялин на території Карпатського нацпарку

Верховинський районний суд визнав місцевого мешканця Івана Крашевського винним у незаконній вирубці дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки. За спиляні 14 ялин на території Карпатського нацпарку прикарпатцеві призначили рік умовного терміну і зобов’язали компенсувати сільраді 1,2 млн грн завданої шкоди.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 липня, інцидент стався у березні 2025 року в урочищі Погорілець села Яворник Снятинської громади. Обвинувачений пішов у ліс, за кілометр від свого будинку, і спиляв бензопилою 14 ялин, об’ємом майже 8 кубометрів. Дерева росли на території Чорногірського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського національного природного парку.

Під час судового засідання Іван Крашевський визнав свою вину і пояснив, що з осені 2024 року намагався заготувати дрова на зиму, однак до весни їх не вистачило. Він знав, що лісничий не дасть йому дров, а тому вирішив вирубати їх сам без отримання відповідного дозволу. Коли планував забрати спиляні ялини, його затримали працівники лісової охорони. Обвинувачений пообіцяв, що сплачуватиме частинами завдану шкоду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Андрій Бучинський визнав Івана Крашевського винним у незаконній вирубці дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки, і призначив 5 років ув’язнення, замінивши реальне покарання одним роком умовного. Засуджений має компенсувати Снятинській сільраді понад 1,2 млн грн та сплатити 3,5 тис. грн судового збору.