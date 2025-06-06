Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, який організував незаконну вирубку дерев у заказнику «Чорний ліс». Експосадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили в ДБР 6 червня, у серпні 2023 року під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж підозрюваний залучив більше сотні підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень на площі 112 га, біля села Нова Гута Івано-Франківського району.

«Ця територія належить до об’єктів природно-заповідного фонду – загальнозоологічного заказника “Чорний ліс”. Через дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 млн 300 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та незаконна порубка або перевезення, зберігання, збут лісу, що також призвело до тяжких наслідків). Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.