Дерева рубали для бліндажів та обігріву близько 2 тис. військовослужбовців

Тисменицький районний суд визнав винним командира військової частини, полковника Нацгвардії Андрія М. у перевищенні службових повноважень та незаконній порубці лісу. За вирубку майже сотні дерев на 4,4 млн грн у заказнику «Чорний ліс» військовому призначили 2 роки службового обмеження з щомісячним відрахуванням 20% зарплати у дохід держави.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 29 жовтня, упродовж лютого-серпня 2022 року командир, віддавав накази підлеглим військовослужбовцям вирубувати дерева на території заказника «Чорний ліс», де в той час розташовувалася частина. Збитки від вирубки 92 дерев склали понад 4,4 млн грн.

Під час судового засідання Андрій М. визнав вину і пояснив, що дерева рубали для бліндажів та обігріву близько 2 тис. військовослужбовців. У свою чергу директор заказника зазначив, що за дозволами на порубку до нього ніхто не звертався, а голова Лисецької селищної ради розповів, що з початком війни усіма силами допомагали військовим, забезпечуючи їх деревиною.

Прокурор просив в суді призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі. Суд у свою чергу врахував позитивну характеристику командира військової частини та його статус учасника бойових дій.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Максим Олійник визнав Андрія М. винним у перевищенні службових повноважень та незаконній порубці лісу і призначив йому 2 роки службового обмеження. Протягом цього терміну засуджений не може бути підвищеним за посадою чи у військовому званні. Також він щомісяця має відраховувати 20% зарплати у дохід держави.