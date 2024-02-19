фото Держекоінспекції

У «Чорному лісі» вирубали майже чотири десятки дерев різних порід

Працівники Держекоінспекції виявили на території зоологічного заказника «Чорний ліс» незаконну вирубку дерев. За підрахунками інспекторів природі завдано збитків на понад 4 млн гривень. Як повідомила Державна екологічна інспекція Карпатського округу 19 лютого, у «Чорному лісі» вирубали майже чотири десятки дерев різних порід. Держекоінспекціїя повідомила про вирубку правоохоронцям «Під час посилення заходів спрямованих на запобігання та виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства, на території загально-зоологічного заказника “Чорний ліс” Івано-Франківської області виявлено незаконну порубку 36 тридцяти шести сироростучих та сухостійних дерев породи бука, граба та ялини, що є порушенням статей 25, 26, 60 Закону України «Про природно-заповідний фонд», – інформують в екоінспекції. За підрахунками державних інспекторів внаслідок вирубки дерев «Чорному лісі» навколишньому природному середовищу завдано збитків на 4 млн 191 тис. грн. Справу передали правоохоронцям.

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